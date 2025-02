OV-Abend im Juni – Umfrage

Liebe YL, XYL und OM, einige Mitglieder haben mir gegenüber den Wunsch nach einem klassischen OV Abend in Präsenz in einem Restaurant und frühen Starttermin geäußert. Zu dem geplanten Termin Anfang Juni ist der Sonnenuntergang gegen 21:44 Uhr, sodass eine Heimfahrt im Hellen möglich ist. Ich habe einen geeigneten Treffpunkt für Euch unter Entfernungs- und verkehrstechnischem Optimum ermittelt. Dieser ist für den VFDB OV Z14 in Münster-Nienberge.

Bitte gebt mir bis zum 21.02.2025 eoB hier ein anonymes Feedback. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

An welchem Wochentag würdest Du an dem Juni VFDB Z14 OV Abend in Münster-Nienberge (z.B. im Wirtshaus Zur Post) teilnehmen? Donnerstag 05.06.2025 - ab 17:00 Uhr

Freitag 06.06.2025 - ab 17:00 Uhr

Kein Interesse Ergebnisse anzeigen