Am Donnerstag dem 2. Juli um 17:00 Uhr fand wieder unser Präsenz OV Abend im Wirtshaus zur Post in Nienberge statt.

Teilgenommen haben Bernhard DG7YEL Z14/N44, Armin DF1QE Z14/OVV N46, Horst DK2NI OVV N13, Christa DL4BBS N13, Pit DG1PIT Z60, Diego DG6YY Z60, Ulrich DL1UDM OVV Z14 und Thomas DG6YH StvOVV Z14/StvOVV N13 der den OV Abend moderierte.

Im Fokus stand wieder das fachliche Gespräch. Es wurden wieder viele Interessante Themen besprochen.

Diego DG6YY berichtete von den aktuellen Aktivitäten des Universitätskrankenhauses Münster zum Aufbau einer Amateurfunkstation. Diese Station soll u.a. im Notfall die Kommunikation zu anderen Kliniken ermöglichen. Armin DF1QE bietet seine Beratungskompetenz an. Thomas DG6YH empfiehlt die Brücke zum DARC Notfunkreferat herzustellen und ggf. durch die Funkamateure der Uni Münster eine förderfähige Betriebssportgruppe Amateurfunk zu bilden.

Weitere Themen waren DB0OVM. Das 23cm Relais soll nach der Reparatur bald wieder in Betrieb gehen.

Nach einem wieder sehr leckeren Essen löste sich die Versammlung gegen 19 Uhr wieder auf.