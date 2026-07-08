Wartung/Instandsetzung DB0OVM am 08.07.2026

Liebe YL, XYL, OM

die Wartungs- und Instandsetzungaarbeiten an den Relais DB0OVM MM 439,100 Mhz, FM 438,600 Mhz und FM 1298,225 MHz konnten heute leider noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Messungen am 23cm FM Relais zeigten eine große Frequenzabweichung im TX Bereich von über 8 MHz.

Die Eingrenzung der Fehlerquelle war etwas aufwändiger und führten schließlich zum geliebten „Quarzofen“ in der Grundfrequenzaufbereitung. Dieses unscheinbare Bauelement ist leider defekt und muss nun ersetzt werden. Dazu wurde das Relais demontiert und wird nun auf dem Labor Tisch repariert/modifiziert.

Und hier ist der kleine verbrannte Übertäter…

Die beiden anderen Relais wurde in Ihrer Relaissteuerungskonfiguration angepasst und getestet.

Wir hoffen das 23cm Relais bald wieder QRV zu haben… lasst Euch überraschen.

M.f.G. das Relaisteam