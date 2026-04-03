Umstellung aller Relais auf das Rufzeichen DB0OVM

Update 18.03.2026: Das FM Relais auf der Sendefrequenz (Ausgang) 439.100 MHz, Empfangsfrequenz (Eingang) 431.500 MHz, Rufton 1750 Hz, konnte auf das Rufzeichen DB0OVM umprogrammiert werden. Nach Messung der technischen Parameter konnte es wieder in Betrieb genommen werden. Der beim ersten Hochlauf zu hörende NF-Ton muss jedoch noch untersucht/entfernt werden.

Leider ließ sich das 23cm Relais noch nicht wieder aktivieren, da die Sendefrequenz wortwörtlich weggelaufen ist. Hier müssen wir mit Spektrumanalyser und Frequenzmesser den Fehler suchen.

Das Rufzeichen konnte aber schon umprogrammiert werden. Wir arbeiten dran 🙂

Update 20.02.2026: Die neue Lizenz Urkunde für die bekannten Relaisfrequenzen ist angekommen.

Juhu… es gibt erstmal keine neuen Sendebeschränkung für das 23cm Relais.