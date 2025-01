75 Jahre VFDB e. V. Jubiläums-Funkaktion

Wir freuen uns über Eure rege Teilnahme an der Jubiläums-Funkaktion des VFDB am kommenden Samstag, den 11. Januar in der Zeit zwischen 0:00 und 23:59 Lokalzeit auf 80, 40 und 2 m sowie auf 70 cm. Ausgetauscht werden lediglich der Rapport und der DOK. Da dies kein Contest im eigentlichen Sinne ist, sind auch Relaisverbindungen sowie netzbasierte Betriebsarten wie DMR, C4FM, D-STAR, Echolink und FM-Funknetz zulässig; lediglich FT8- und FT4-QSOs werden nicht gewertet, da hier kein DOK übermittelt werden kann. Für Log-Einsender mit mindestens 20 QSOs, davon zehn Verbindungen mit Z-DOK-Stationen, gibt es eine kleine Überraschung. Die genaue Ausschreibung findet Ihr auf VFDB.org unter “75 Jahre VFDB”.