Update: Wartung DB0OVM/DB0HH am 22.08.2025

Liebe YL, XYL, OM die Wartungs- und Inspektionsarbeiten an den Relais DB0OVM und DB0HH konnten heute erfolgreich abgeschlossen werden. Die Remotesteuerung wurde generalüberholt, in einen 17″ Einschub verbaut und ausgiebig getestet. Vielen Dank an die OMs die das heute begleitet haben.

Liebe YL, XYL, OM

die Amateurfunkrelais DB0OVM und DB0HH werden am Freitag den 22.08.2025 weiter gewartet und überprüft. Es kann daher zu Unterbrechungen und Ausfällen im Relaisbetrieb sowie zu Messaussendungen für die Überprüfung der Antennen- und Funkanlagen kommen. Die Wartung beginnt um 10:30 Uhr MEZ und endet gegen 17:00 Uhr MEZ.

M.f.G. das Relaisteam