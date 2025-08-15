Update: Wartung DB0OVM/DB0HH am 15.08.2025

Lieb YL, XYL und OM

die ersten Wartungsarbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden:

E-Check der Anlage nach VDE 0701/0702 – keine Beanstandungen

Energieaufnahme durchschnittlich 41W pro h – keine Beanstandung

Antennenmessung SWR Ant.1 1:1.2, Ant.2 1:1.3, Ant.3 1:1.25, Ant.4 1:1.35 – keine Beanstandungen

Sendeleistung und Sendefrequenz der Relaisfunkgeräte – keine Beanstandungen

Hub – Adjustierung bei DB0OVM erforderlich – keine Beanstandungen

Nebenaussendungen – keine Beanstandungen

Defektes Netzteil der Relaissteuerung muss ausgetauscht werden – Workaround installiert.

… nächste Woche Freitag geht es weiter

—————————————————————————————————————–

Liebe YL, XYL, OM

die Amateurfunkrelais DB0OVM und DB0HH werden am Freitag den 15.08.2025 gewartet und geprüft.

Es kann daher zu Unterbrechungen und Ausfällen im Relaisbetrieb sowie zu Messaussendungen für die Überprüfung der Antennenanlagen kommen. Die Wartung beginnt um 10:30 Uhr MEZ und endet gegen 17:00 Uhr MEZ.

M.f.G. das Relaisteam